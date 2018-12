Dziennik "Bild Zeitung" ujawnia, że rosyjski prezydent Władimir Putin aż do upadku "muru berlińskiego" w 1989 r. był nie tylko oficerem KGB, ale także agentem enerdowskiej komunistycznej tajnej policji Stasi. Dziennik ujawnia świadczące o tym dokumenty.

"Bild Zeitung" publikuje dokumenty, dotyczące działalności Władimira Putina w byłej komunistycznej Niemieckiej Republice Demokratycznej.

W archiwum akt dawnej tajnej policji komunistycznej Stasi w Dreźnie odnaleziono legitymację wydaną w 1985 r. przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego w NRD na nazwisko majora Władimira Putina. Legitymacja była co kwartał przedłużana. Oznacza to, że obecny prezydent Rosji Władimir Putin był najprawdopodobniej czynnym agentem Stasi.

Szef Urzędu do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD w Dreźnie, Kondar Felber, przyznał, że do tej pory nikt nie wiedział, że agent KGB Putin posiadał także legitymację Stasi.



Oficer KGB Władimir Putin w 1985 r. został oddelegowały na placówkę do Drezna w Niemieckiej Republice Demokratycznej.