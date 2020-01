W Bagdadzie w dzielnicy Dżadrija w sobotę eksplodował pocisk moździerzowy. Pięć osób jest rannych - podaje Reuters, powołując się na źródła w policji. Wcześniej pociski spadły w pobliżu ambasady USA w Bagdadzie oraz na amerykańską bazę wojskową w mieście Balad, ok. 80 km od Bagdadu.

Zdjęcie Żołnierz amerykański na posterunku w ambasadzie USA w Bagdadzie /PAP/EPA

Agencje podały, że w stolicy Iraku było słychać dwa wybuchy.

Jeden pocisk spadł na plac w Zielonej Strefie - dzielnicy rządowo-dyplomatycznej, w której znajdują się m.in. parlament i placówki dyplomatyczne, w tym ambasada USA.

Dwa pociski rakietowe spadły natomiast w sobotę na amerykańską bazę wojskową w mieście Balad, ok. 80 km od Bagdadu. Nie ma ofiar.

Amerykańska baza wojskowa w mieście Balad znajduje się na terenie portu lotniczego Al-Bakr.

Nie jest jasne, czy incydenty są ze sobą powiązane.



Jak podaje iracka armia, nie ma ofiar śmiertelnych.



Zabójstwo Sulejmaniego

Do zdarzenia doszło po tym, jak w nocy z czwartku na piątek w ataku na konwój samochodowy w Bagdadzie (Irak) zginęli irański generał Kasem Sulejmani - dowódca elitarnej jednostki Gwardii Rewolucyjnej Al Kuds oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis. Władze USA potwierdziły, że to siły amerykańskie zniszczyły pociskiem wystrzelonym z bezzałogowca samochód, którym jechali dowódcy.



Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oświadczył w piątek, że "to była niewątpliwie akcja terrorystyczna. Iran podejmie różne kroki prawne na arenie międzynarodowej, by pociągnąć Amerykę do odpowiedzialności za zamordowanie Sulejmaniego".

W Iraku sytuacja staje się coraz bardziej napięta i chaotyczna. W nocy pojawiły się doniesienia, że w pobliżu bazy at-Tadżi na północ od Bagdadu został przeprowadzony atak lotniczy na konwój irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych (PMF), w którym zginęło 6 osób, a 3 odniosło rany. W pierwszych doniesieniach sugerowano, że zginęli kolejni dowódcy proirańskich PMF, a za zamachem stali Amerykanie.

Międzynarodowa Koalicja walcząca w Iraku pod wodzą Amerykanów zaprzeczyła jednak, że miała cokolwiek wspólnego z rzekomym atakiem lotniczym na północ od Bagdadu. Również rzecznik irackiego rządu zdementował doniesienia, że lotnictwo Międzynarodowej Koalicji przeprowadziło atak. Po wydaniu oświadczenia rzecznika rządu Iraku, który podważył informacje o ataku na konwój, kierownictwo Irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych wycofało się ze swych wcześniejszych twierdzeń, że miał on rzeczywiście miejsce. W wydanym naprędce oświadczeniu PMF zaprzeczył, że "w pobliżu at-Tadżi miał miejsce jakikolwiek atak".