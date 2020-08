Nietypowe zjawisko w Japonii, kładą się na drodze i śpią. Takich ludzi są już tysiące

Nie, nie chodzi o bezdomnych. Zjawisko, z jakim muszą zmagać się japońskie władze jest nie tylko nietypowe, ale też bardzo niebezpieczne. Ludzie kładą się na ulicy i... zasypiają. Odnotowano już z tego powodu wypadki śmiertelne.

Zdjęcie Japończycy lubią... spać na drodze /Twitter



Japońska prasa donosi, że w ubiegłym roku tylko w prowincji Okinawa na południu kraju było ponad 7000 takich przypadków. A to jedynie zgłoszone interwencje, w których siły porządkowe brały udział.



Dziennik "Mainichi" wskazuje nawet, że do publicznego obiegu weszło specjalne słowo, które opisuje ten fenomen. To "rojo-ne", co oznacza "spanie na ulicy". I jakkolwiek przyznaje, że wiele z tych przypadków dotyczy osób będących pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, to powody tak masowego zjawiska są jednak w dużej części niezbadane.

Co ciekawe, wśród praktykujących tę nietypową formę odpoczynku odnotowano wiele kobiet, a ludzie nierzadko rozbierają się, myśląc, że przyszli do domu i kładą się do łóżka.



Szef lokalnej policji z Okinawy Tadataka Miyazawa mówi, że na 7221 takich przypadków, do których w ubiegłym roku zostały wezwane służby, szesnaście dotyczyło różnych uszkodzeń ciała, a trzy osoby poniosły śmierć, niezauważone dostatecznie szybko przez nadjeżdżające samochody.



W tym roku, nawet z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem, sytuacja wcale nie jest lepsza. Od stycznia do czerwca pojawiło się 2702 podobnych wezwań, mniej więcej tyle, ile w analogicznym okresie 2019 roku.

Zasypiając na drodze można teraz narazić się na karę w wysokości nawet 50 tys. jenów, czyli ok. 400 euro.