Nieudana próba historycznego przelotu nad La Manche. Franky Zapata spadł do wody

Francuski wynalazca Franky Zapata podjął próbę przelotu nad kanałem La Manche na zbudowanym przez siebie flyboardzie. Śmiałek wystartował z francuskiego Sangatte o godz. 9.06, ale podczas lotu wpadł do wody.

Przelotem nad kanałem La Manche Franky Zapata chciał uczcił 110. rocznicę pierwszego lotu samolotem nad kanałem pomiędzy Wielką Brytanią a kontynentem europejskim. 25 lipca 1909, jako pierwszy w historii, dokonał tego Louis Bleriot samolotem jednopłatowym.



Franky Zapata planował wylot na godzinę 6 rano, ale start został przesunięty ze względu na warunki pogodowe.



Ostatecznie śmiałek wystartował z francuskiego Sangatte o godz. 9.06. Miał wylądować po drugiej stronie kanału La Manche w rejonie St. Margarets Bay. Po drodze miał wylądować na towarzyszącym mu statku i zatankować, bo 35 litrów paliwa lotniczego w plecaku wystarcza tylko na 6 minut lotu.



Zgodnie z planem, Zapata miał pokonać 36 kilometrowy odcinek z prędkością 140 km/h. Szacowano, że będzie leciał 15-20 metrów nad powierzchnią wody i zajmie mu to ok. 20 minut.



Wynaleziony przez Zapatę flyboard to fruwająca platforma pozwalająca na wykonywanie akrobacji w powietrzu i w wodzie. Może osiągać prędkość do 190 km na godzinę.



"Czujesz, że całe ciało frunie"

"Latanie na flyboardzie to szaleństwo. Czujesz, że całe ciało frunie. Czujesz jak strumienie powietrza opływają ci ręce - możesz nimi sterować. To szaleństwo trudne do opisania. Jedyne doznanie, o którym trzeba powiedzieć, to ból. Czujesz jakbyś płonął, palą cię nogi, brzuch. To też czynność wymagająca wysiłku fizycznego. Kiedy ludzie patrzą jak latam, wydaje im się, że to łatwe, a ja używam całej swojej siły" - opowiada Franky Zapata.



Zapata wzbudził zaciekawienie na całym świecie, gdy przed kilkoma dniami jako "latający żołnierz" frunął na flyboardzie nad Paryżem podczas defilady wojskowej zorganizowanej 14 lipca z okazji francuskiego święta narodowego.