Irański samolot rządowy wylądował w niedzielę w Biarritz, gdzie odbywa się szczyt G7 - poinformował portal flightradar24.co. Wkrótce potem rzecznik irańskiego MSZ potwierdził, że szef dyplomacji Iranu Mohammad Dżawad Zarif przybył do Francji. Jego wizyta nie była zapowiadana.

Zdjęcie Irański samolot rządowy na lotnisku w Biarritz we Francji /GEORGES GOBET /AFP

Prezydent USA Donald Trump, zapytany w Biarritz o doniesienia, że przybywa tam szef irańskiej dyplomacji, odmówił komentarza.

Europejscy przywódcy starają się - jak pisze Reuters - zażegnać zaostrzającą się konfrontację między Iranem i Stanami Zjednoczonymi od czasu, kiedy Trump wycofał USA z porozumienia Teheranu z mocarstwami światowymi z 2015 r. w sprawie irańskiego programu nuklearnego i przywrócił sankcje wobec Iranu.

Francja odpowiedzialna za rozmowy

W trakcie swojej niezapowiedzianej wizyty, irański szef MSZ nie będzie rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale spotka się z ministrem spraw zagranicznych Francji Jeanem-Yves Le Drianem. Rzecznik irańskiego MSZ przekazał, że spotkanie będzie kontynuacją rozmów dotyczących zachowania porozumienia nuklearnego.

Reuters informuje, powołując się na stronę francuską, że przywódcy G7 uzgodnili, że Francja będzie odpowiedzialna za rozmowy z Iranem. Jednak Trump zdystansował się od tej propozycji, mówiąc, że nawet nie dyskutował na jej temat.

Macron powiedział, że nie ma formalnego mandatu do występowania w imieniu przywódców G7, jeśli chodzi o przesłanie dla Iranu. Według agencji DPA, w przesłaniu tym podkreśla się m.in., że "za wszelką cenę trzeba uniknąć wejścia Iranu w posiadanie bomby atomowej i że należy znaleźć drogę do dialogu, by uniknąć eskalacji napięć w regionie i konfliktu zbrojnego".

Szczyt siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata rozpoczął się wczoraj wieczorem. Jego uczestnicy będą rozmawiają m.in. o pożarach lasów w Amazonii, wojnie handlowej Stanów Zjednoczonych i Chin oraz o protestach w Hongkongu.