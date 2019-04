Niezwykłe odkrycie polskich archeologów

Ruiny monumentalnego meczetu sprzed nawet kilkuset lat odkrył kuwejcko-polski zespół archeologów na wyspie Fajlaka w Kuwejcie. Według ich szacunków budowla pochodzi z okresu późnoislamskiego (XVI-XIX w.).

O odkryciu poinformowali PAP naukowcy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

W czasie tegorocznych badań wykopaliskowych, które zakończyły się pod koniec kwietnia, kuwejcko-polska misja archeologiczna natrafiła na pozostałości monumentalnej budowli w północno-wschodniej części dużej wyspy Fajlaka w Zatoce Perskiej. Okazało się, że był to meczet.

Odkrycia dokonano w czasie wykopalisk prowadzonych pod kierunkiem dr Agnieszki Pieńkowskiej z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej (CAŚ) UW w Kharaib el-Desht. Celem wykopalisk jest zbadanie osady rybackiej, datowanej wstępnie na okres późnoislamski - od końca XVI do końca XIX wieku.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej CAŚ UW wynika, że zarys meczetu zbliżony jest do kwadratu o bokach długości ok. 20 metrów. Budynek składa się z dużego dziedzińca (prawie 200 m2), który prowadzi do głównego pomieszczenia o wymiarach 17 na 7 metrów. Wewnątrz niego archeolodzy odkryli pozostałości czterech dużych filarów. Te w czasach funkcjonowania meczetu wspierały zadaszenie. Z kolei w obrębie południowo-zachodniego muru budowli zlokalizowano dwie nisze, mniej więcej w połowie długości ściany.

W ocenie odkrywców plan budowli ma układ typowy dla meczetów. Odkrycie nisz zorientowanych na południowy-zachód, z których większa jest najpewniej mihrabem (wskazywał w czasie modlitwy kierunek na Mekkę), a mniejsza to mimbar (kazalnica, służąca do wygłaszania uroczystych przemówień i kazań podczas modlitw piątkowych) wskazuje, że odkryta budowla mogła służyć jako tzw. meczet piątkowy.

W pobliżu meczetu znajdowała się osada rybacka. Jak poinformowali PAP odkrywcy, misja do tej pory odkryła dwa domostwa oraz ponad sto małych pieców glinianych.

"Ich obecność wiąże się z podstawową działalnością mieszkańców osady, czyli rybołówstwem i przetwórstwem ryb. Odkryto także liczne akcesoria rybackie, takie jak kamienne kotwice, haczyki rybackie oraz obciążniki do sieci, zarówno kamienne jak i wykonane z fragmentów naczyń ceramicznych" - wyliczają archeolodzy w informacji opublikowanej na stronie internetowej CAŚ UW.

Aby uzyskać jak najszerszy obraz dotyczący wykorzystania wyspy przez ludzi w przeszłości naukowcy poza pracami wykopaliskowymi, prowadzą również badania podwodne wzdłuż wybrzeża wyspy. Do tej pory zaowocowały one odkryciem kilkunastu kamiennych konstrukcji. W ocenie badaczy są to dawne pułapki na ryby.

Badania na wyspie Fajlaka prowadzi Kuwejcko-Polska Misja Archeologiczna (KPAM), kierowana przez prof. Piotra Bielińskiego z CAŚ UW przy współpracy z dr. Sultanem al-Duweishem oraz dr. Hamidem al-Mutairim z NCCAL.