Funkcjonariusze otworzyli ogień do sprawcy i schwytali mężczyznę; był uzbrojony. Na razie motywy jego działania nie są znane. "Przejęliśmy kontrolę nad karetkę skradzioną przez uzbrojonego mężczyznę - napisała na Twitterze policja z Oslo. - W celu zatrzymania podejrzanego oddano strzały, nie odniósł on poważnych obrażeń". Według cytowanych przez norweskie media świadków policja oddała w kierunku samochodu do 10 strzałów. Na zdjęciu: miejsce zdarzenia.