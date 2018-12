Władimir Putin zapowiedział, że nowy rosyjski naddźwiękowy system rakietowy, niewrażliwy - według niego - na amerykańską obronę, wejdzie do użycia w 2019 r. - informuje CNN.

Zdjęcie Putin ogląda test systemu "Awangard" /Michael Klimentyev/Sputnik /PAP/EPA

"Rosja jako pierwsza na świecie otrzyma nowy typ strategicznej broni, która niezawodnie zapewni bezpieczeństwo naszego państwa i naszych obywateli przez dekady" - powiedział rosyjski prezydent Władimir Putin.

"To wspaniały, doskonały prezent dla kraju na Nowy Rok" - dodał.



Hipersoniczny system "Awangard" został przetestowany w bazie wojskowej w południowo-wschodniej Rosji.



Według wcześniejszych doniesień, system ma zasięg międzykontynentalny i zdolność do lotu ponad 15 000 mil na godzinę.



Do zapowiedzi Putina nie odniósł się natychmiastowo Pentagon - zauważa CNN. Ale jeden z amerykańskich oficjeli, wyraził już wcześniej wątpliwość odnośnie systemu uzbrojenia, o którym Putin mówił wiosną. Analitycy również zwracają uwagę, że Rosjanie przechwalają się nowymi możliwościami wojskowymi, ale często nie ma to poparcia w rzeczywistości.



Generał John Hyten, szef amerykańskiego Dowództwa Strategicznego, ostrzegał w marcu, że obecna generacja amerykańskich satelitów i radarów wykrywających pociski, nie będzie w stanie wykryć broni typu Awangard. "Będziemy potrzebowali innego zestawu czujników, aby dostrzec hipersoniczne zagrożenia" - mówił wtedy w rozmowie z CNN.

Zdjęcie "Rosja jako pierwsza na świecie otrzyma nowy typ strategicznej broni, która niezawodnie zapewni bezpieczeństwo naszego państwa i naszych obywateli przez dekady" - powiedział Putin. / AFP

Na stronie agencji wywiadu Stratfor nowa broń jest opisywana jako "destabilizująca".



Poza Rosją, nad tego typu bronią pracują Stany Zjednoczone i Chiny.