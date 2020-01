Nowa rola Hillary Clinton. Zostanie kanclerzem irlandzkiego uniwersytetu

Hillary Clinton została mianowana nowym kanclerzem Queen’s University w Belfaście. Jak podaje BBC, Amerykanka jest pierwszą kobietą piastującą to stanowisko i jedenastym kanclerzem uczelni. Jej kadencja ma potrwać pięć lat.

Zdjęcie Hillary Clinton /Spencer Platt /AFP

Po raz pierwszy Clinton odwiedziła Belfast w latach dziewięćdziesiątych razem z mężem. Był to okres krwawych walk i niepokojów w Irlandii Północnej. Bill Clinton był pierwszym amerykańskim prezydentem, który odwiedził kraj, brał także udział w procesie pokojowym. Później Hillary Clinton była regularnym gościem w Irlandii Północnej, także w czasie sprawowania urzędu sekretarza stanu USA.

Reklama

"To wielki przywilej zostać kanclerzem Queen’s University, miejsca które darzę serdecznymi uczuciami i z którym przez lata nawiązałam silne związki" - stwierdziła Clinton w oświadczeniu wydanym w związku z objęciem funkcji. Była sekretarz stanu została mianowana na stanowisko kanclerza w czwartek.

Rola osoby sprawującej urząd jest głównie ceremonialna. Ma być także ambasadorem uczelni na świecie. Kadencja kanclerza trwa pięć lat. Jak poinformował Stephen Prenter, członek uczelnianego senatu, Hillary Clinton wniosła swój wkład do spraw Irlandii Północnej. Co więcej, należąc do grona światowych liderów, stanowi wzór do naśladowania dla społeczności studenckiej.