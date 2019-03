Według rosyjskiego eksperta wojskowego, "nowa broń" Władimira Putina jest nieefektywna i zbyt droga. "Zakładając, że w ogóle istnieje" - zauważa specjalista Andriej Gorbaczewski.

Jego opinię na ten temat opublikował niezależny dziennik "Nowaja Gazieta", który w rubryce zatytułowanej "Wojna i my" zamieszcza antywojenne teksty. Gazeta przypomina także, że w ten sposób walczy z "militaryzacją" Rosji.

Andriej Gorbaczewski przeanalizował wypowiedzi Władimira Putina dotyczące najnowszych rakiet, o których w ostatnich miesiącach informował opinię publiczną prezydent Rosji. Według jego oceny, jeśli taki sprzęt rzeczywiście trafił na wyposażenie armii, to jest on nieefektywny i zbyt drogi.



Rosyjski ekspert porównał rosyjską superbroń z uzbrojeniem, którym dysponują Stany Zjednoczone i doszedł do wniosku, że wbrew entuzjastycznym oświadczeniom Władimira Putina nowe rakiety nie dają Rosji przewagi nad armią Stanów Zjednoczonych.



Andriej Gorbaczewski dziwi się, że prezydent publicznie mówi o nowym uzbrojeniu i przypomina, że w czasach ZSRR coś takiego było nie do pomyślenia.



Zdaniem Gorbaczewskiego, jeśli rzeczywiście Rosja zbudowała jakąś broń jako pierwsza na świecie, to jeszcze nie oznacza, że jest lepsza i mądrzejsza od innych. "Może po prostu konkurencja lepiej potrafi ocenić efektywność takiego uzbrojenia i nie bierze się za budowę czegoś, co jest mało przydatne" - podkreśla rosyjski ekspert.