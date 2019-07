- Siedem osób pozostaje w szpitalu, trzy są w stanie ciężkim - przekazała w środę rano Ewa Suwara, rzeczniczka MSZ. Wśród poszkodowanych, którzy są w stanie ciężkim, nie ma osoby, której życiu zagraża niebezpieczeństwo.

Zdjęcie Trzy osoby są w stanie ciężkim /PAP/EPA

Na drodze z Antalayi do Kemer w Turcji miał we wtorek miejsce wypadek autobusu wycieczkowego. W autokarze znajdowało się 38 obywateli Polski, spośród nich 22 osoby karetkami zostały odwiezione do szpitali.

- Wśród siedmiu hospitalizowanych Polaków nie ma osoby, której życiu zagraża niebezpieczeństwo - przekazała w środę rzeczniczka MSZ, Ewa Suwara.

- Cztery osoby, mamy nadzieję, zostaną wypuszczone ze szpitala dziś - powiedziała. Jak dodała, pozostali, którzy podróżowali autokarem, wrócili do hoteli i pozostają pod opieką rezydentów.

- Służba konsularna cały czas pozostaje w kontakcie z władzami, osobami hospitalizowanymi oraz ich najbliższymi, szczególnie tych, którzy są w stanie ciężkim - zapewniła Suwara.

- Okoliczności wypadku badane są przez miejscowe władze - przekazała.