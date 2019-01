Noworoczne przesłanie papieża Franciszka

Papież Franciszek podczas mszy w pierwszym dniu roku mówił, że "świat jest ze sobą całkowicie połączony, ale wydaje się coraz bardziej rozdarty". Dodał, że życie ludzi jest obecnie "zdezintegrowane", pełne rozproszenia i samotności.

Zdjęcie Papież Franciszek /AFP

Podczas przypadającej na 1 stycznia uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Kościół obchodzi także Światowy Dzień Pokoju; w tym roku po raz 52.

Reklama

W homilii w czasie mszy w bazylice watykańskiej papież powiedział: spojrzenie Matki Bożej "pomaga nam postrzegać siebie jako umiłowane dzieci w wiernym ludzie Bożym i miłować się nawzajem, niezależnie od ograniczeń i nastawienia każdego".

Zaznaczył, że spojrzenie Maryi przypomina, że dla wiary istotna jest czułość, która stawia "tamę letniości".

Franciszek ostrzegł, że świat, który patrzy w przyszłość bez matczynego spojrzenia, jest "krótkowzroczny".

"Być może powiększy zyski, ale nie będzie już umiał widzieć w ludziach dzieci. Będą korzyści, ale nie dla wszystkich. Będziemy mieszkać w tym samym domu, ale nie jako bracia" - mówił.

Papież wskazał zarazem, że rodzina ludzka opiera się na matkach.

Podkreślał, że świat, w którym macierzyńska czułość jest zdegradowana do zwykłego uczucia, "może być bogaty w rzeczy, ale nie będzie miał przyszłości". Obecne życie na świecie, stwierdził, jest "zdezintegrowane", a wokół jest wiele "rozproszenia i samotności".

Franciszek apelował o troskę o młode pokolenia i o to, by z miłością wprowadzać je w życie. "Jakże wiele dzieci dzisiaj, idąc na własną rękę, traci orientację, uważa siebie za mocne, a gubią się - za wolne, a stają się niewolnikami" - zauważył.

Jak mówił, wiele osób, zapominając o miłości matczynej, żyje zagniewanych i obojętnych na wszystko.

"Iluż niestety reaguje na wszystko i na wszystkich z gniewem i złośliwością! Okazywanie zła czasami wydaje się nawet oznaką siły. Ale to tylko słabość" - dodał.

Wyraził przekonanie, że trzeba uczyć się od matek, iż "heroizm polega na dawaniu siebie, siła na okazaniu litości, mądrość na łagodności".

Wcześniej we wtorek papież za pośrednictwem Twittera złożył wiernym życzenia noworoczne. "Niech Maryja, Matka Boża, chroni nas i towarzyszy nam podczas tego nowego roku i niech przyniesie pokój swojego Syna do naszych serc i do świata" - napisał Franciszek.