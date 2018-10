Nowy Jork: Znaleziono kolejną podejrzaną przesyłkę

Amerykańska policja sprawdza kolejną podejrzaną przesyłkę. Znalezioną ją w Nowym Jorku, w budynku, w którym znajduje się restauracja należąca do aktora, reżysera i producenta Roberta de Niro. Przesyłka była podobna do tych, które zawierały bomby domowej produkcji i były przesyłane w ostatnich dniach do polityków Partii Demokratycznej.

Zdjęcie Nowy Jork: Kolejna podejrzana przesyłka (zdj. ilustracyjne) /Spencer Platt /AFP

Wcześniej amerykańskie służby przechwyciły podobne pakunki z materiałami wybuchowymi.

Reklama

FBI poinformowała, że ostatnie ze zlokalizowanych przesyłek miały trafić do Maxine Waters - demokratycznej kongresmenki z Kalifornii. Jest ona zagorzałą krytyczką administracji prezydenta Donalda Trumpa. Przejęte paczki zostały wysłane na adresy jej biur w Waszyngtonie i Los Angeles.

Federalne Biuro Śledcze potwierdziło, że przesyłki wysłane do niej były podobne do pięciu przechwyconych wcześniej. Wewnątrz miały się znajdować niewielkie bomby rurowe domowej produkcji.

W poprzednich przypadkach paczki miały trafić do Baracka Obamy, Billa i Hillary Clintonów, siedziby telewizji CNN w Nowym Jorku oraz wspierającego demokratów miliardera George’a Sorosa, a także parlamentarzystki z Florydy - Debbie Wasserman Schultz.



Prezydent Donald Trump ostro potępił działania nieznanych sprawców. Zapowiedział, że zrobi wszystko, aby zostali odnalezieni i ukarani.