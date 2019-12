Papież Franciszek przyjął rezygnację złożoną przez nuncjusza apostolskiego we Francji arcybiskupa Luigiego Venturę - poinformował we wtorek Watykan. Wobec włoskiego hierarchy trwa we Francji postępowanie karne w sprawie napaści seksualnych.

Zdjęcie Wcześniej Watykan odebrał immunitet dyplomatyczny nuncjuszowi apostolskiemu /123RF/PICSEL

W biuletynie watykańskiego biura prasowego znalazła się tylko informacja o decyzji papieża; bez podania żadnych szczegółów sprawy.

Wcześniej Watykan odebrał immunitet dyplomatyczny nuncjuszowi apostolskiemu, oskarżonemu przez kilku mężczyzn o napaść seksualną.

O sprawie abpa Ventury głośno jest od początku 2019 roku, gdy jeden z pracowników merostwa w Paryżu zgłosił wymiarowi sprawiedliwości, że watykański ambasador molestował go podczas przyjęcia.

Pod koniec stycznia prokuratura w Paryżu wszczęła śledztwo. Od tego czasu zgłosiło się kilku innych mężczyzn z podobnymi oskarżeniami wobec watykańskiego dyplomaty.