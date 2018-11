Obchody 100-lecia Niepodległości na Dalekim Wschodzie

- Bieg Niepodległości i koncert Sinfonii Varsovii w Korei Płd. oraz atrakcje z udziałem żaglowca "Dar Młodzieży" w Japonii to elementy niedzielnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Azji Wschodniej. Rocznicę świętowano również w ChRL.

"Dar Młodzieży", który od maja płynie dookoła świata w Rejsie Niepodległości, zawinął do portu w Osace w niedzielę ok. godziny 10 czasu lokalnego (godz. 2 nad ranem w Polsce) i pozostanie tam do 16 listopada. Do tego czasu statek będzie dostępny dla zwiedzających, ale najważniejsze atrakcje dla publiczności zaplanowano na niedzielę i poniedziałek - poinformowała PAP ambasada RP w Tokio. Rano odbyła się już rocznicowa parada, a w planie są jeszcze m.in. warsztaty dla najmłodszych oraz spotkanie z wilkiem morskim.

Z okazji rocznicy polska ambasada w Korei Płd. zorganizowała w niedzielę Bieg Niepodległości oraz rodzinny spacer dla rodzin z dziećmi i osób biegających nad brzegiem rzeki Han w Seulu. Przed rozpoczęciem zmagań na dystansie 5 i 10 km uczestnicy mogli wspólnie odśpiewać "Mazurka Dąbrowskiego" w ramach wydarzenia pod hasłem: "Niepodległa do hymnu!".

Na niedzielne popołudnie zaplanowano koncert polskiej orkiestry symfonicznej Sinfonia Varsovia w Lotte Concert Hall w Seulu. W sobotę w ramach obchodów rocznicowych muzycy wystąpili już w południowokoreańskim mieście Ulsan.

W Chinach główne wydarzenia związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbywały się już od miesiąca. Do najważniejszych atrakcji należała październikowa trasa koncertowa Sinfonii Varsovii, wizyta "Daru Młodzieży" w Hongkongu oraz Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Dodatkowo w ambasadzie RP w Pekinie zorganizowano w piątek przyjęcie rocznicowe z recitalem fortepianowym muzyki Ignacego Paderewskiego w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego.

Pod koniec października "Dar Młodzieży" odwiedzili w Hongkongu m.in. przedstawiciele lokalnych klubów żeglarskich , uczelni i instytucji kultury związanych z morzem, a na pokładzie żaglowca odbył się koncert kwartetu saksofonowego VASQ i przyjęcie dla środowiska polonijnego i innych zaproszonych gości.

W Narodowym Czytaniu fragmentów "Przedwiośnia" w ogrodzie polskiej ambasady w Pekinie 13 października wzięli udział mieszkający w Chinach Polacy, a także studenci i wykładowcy polonistyki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych oraz Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. Po czytaniu w tym samym miejscu odbył się rodzinny piknik polonijny.

W dniach 31 października - 1 listopada na Uniwersytecie Studiów Zagranicznych Hankuk w Korei Płd. odbyło się VI Spotkanie polonistyk trzech krajów: Korei Płd., Chin i Japonii. W międzynarodowej konferencji akademickiej wzięło udział ok. 50 polonistów z uniwersytetów w Pekinie, Kantonie, Szanghaju, Tokio oraz uczelni będącej gospodarzem spotkania.

Z Kantonu Andrzej Borowiak