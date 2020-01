W siedzibie Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie rozpoczyna się Światowe Forum Holokaustu, organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Yad Vashem, pod patronatem prezydenta Izraela Reuwena Riwlina, w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Głos podczas obchodów ma zabrać m.in. prezydent Rosji Władimir Putin. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Rozpoczęły się uroczystości w Yad Vashem

Obchody transmitowane są przez Yad Vashem na Facebooku.



Nie dotarł jeszcze prezydent Rosji Władimir Putin.





Na miejscu jest już m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron.



"W całej tej taktyce widać charakterystyczny element polityki rosyjskiej. Rosja chce grać z dużymi graczami, dlatego w Jerozolimie głos mają zabrać przedstawiciele mocarstw. Dla Polski to krzywdzące" - mówi Interii prof. Mariusz Wołos z Instytutu Historii PAN, członek Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych i były dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie. Cała rozmowa dostępna jest TUTAJ.



Goście wciąż przybywają na miejsce. Wiele krzeseł jest jeszcze pustych.



Z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau prezydent Andrzej Duda wezwał w liście otwartym, by pamięć o Zagładzie nigdy nie umarła. List opublikował w czwartek m.in. francuski dziennik "Le Figaro". Możesz o tym przeczytać TUTAJ.

Smutek z powodu nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy w Jerozolimie wyraził również Wiaczesław Mosze Kantor, rosyjski oligarcha, szef fundacji organizującej Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. "Żałujemy, że nie będzie prezydenta Dudy, ale dla nas to nie jest skandal, tylko statystyka" - mówił w rozmowie z RMF FM.

"Z tego co mi wiadomo, prezydentowi Polski zaproponowano, by otworzył forum, wygłosił wystąpienie i powiedział, co tylko chce" - mówił w rozmowie wysłannikiem RMF FM do Jerozolimy Pawłem Balinowskim.

Na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał miejsca delegacji swego kraju ludziom, którzy przeżyli Zagładę. Więcej na ten temat czytaj TUTAJ.

"Jest mi bardzo przykro, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się nie przyjeżdżać na V Światowe Forum Holokaust"u - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Yad Vashem w Jerozolimie dyrektor tego instytutu Awner Szalew. "Doszło do niezrozumienia celów, które przyświecają temu wydarzeniu w Yad Vashem w Jerozolimie" - dodał.

W związku z trwającym sporem historycznym na linii Warszawa-Moskwa, nieudzieleniem głosu na Forum, a udzieleniem go Władimirowi Putinowi w Forum nie będzie uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Polskę będzie reprezentował ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski.

W programie przewidziano przemówienia m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina, wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, brytyjskiego następcy tronu księcia Karola i prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.