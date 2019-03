Od dziś stolica Kazachstanu nazywa się Nursułtan. Odpowiednie dokumenty, wcześniej przyjęte przez obie izby parlamentu, podpisał tymczasowo pełniący obowiązki prezydenta Kasym-Żomart Tokajew i dziś zostały one opublikowane.

Przez 21 lat miasto, które w 1997 r. ogłoszono stolicą Kazachstanu, nazywało się Astana.

Miasto kilkakrotnie zmieniało nazwę. Początkowo jako rosyjska osada nazywało się Akmolińsk, później w okresie Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow przemianował je na Celinograd. Po rozpadzie ZSRR, gdy Kazachstan wybił się na niepodległość, miasto nazwano Akmołą. W 1997 r. przeniesiono z Ałmaty do Akmoły stolicę Republiki Kazachstanu i nazwano miasto Astaną, co w języku kazachskim oznacza - "stolicę".



20 marca 2019 r. po prawie 30 latach rządów prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew podał się do dymisji. Jego tymczasowy następca Kasym-Żomart Tokajew wystąpił z inicjatywą przemianowania Astany na cześć wieloletniego przywódcy i nazwania miasta Nursułtan.



Parlament Kazachstanu uporał się z odpowiednimi poprawkami do konstytucji w kilkadziesiąt minut i mimo protestów części mieszkańców Astany miasto zmieniło nazwę. Jednocześnie, jak przypominają kazachstańskie media, we wszystkich miastach centralne ulice będą nosiły imię Nursułtana Nazarbajewa.