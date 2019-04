Odwołują loty z powodu uziemienia boeingów

Linie lotnicze American Airlines poinformowały w niedzielę, że wydłużają do 5 czerwca okres zawieszenia w rozkładzie 90 lotów dziennie, co ma związek z uziemieniem samolotów Boeing 737 MAX.

Zdjęcie Samolot linii American Airlines /JIM WATSON /AFP

American Airlines - największa linia lotnicza USA - ogłosiła 24 marca, że z powodu uziemienia Boeingów 737 MAX zawieszają na okres do 24 kwietnia w swoim rozkładzie 90 lotów dziennie. Jak pisze Reuters, przedłużenie tego okresu jest kolejnym sygnałem wskazującym, że ten model samolotu nie wróci w najbliższym czasie do komercyjnego użytku.

Uziemienie na całym świecie samolotów Boeing 737 MAX nastąpiło w marcu, po drugiej w ciągu niespełna pięciu miesięcy katastrofie tego modelu - pierwsza miała miejsce w październiku w Indonezji, a w marcu - w Etiopii. Wstępne badania okoliczności wypadków wskazują, że w obu przyczyną był wadliwie działający system MCAS, który miał zapobiegać przeciągnięciu (utracie siły nośnej). Łącznie w obu katastrofach zginęły 346 osoby.

W piątek Boeing poinformował, że od połowy kwietnia planuje czasowo ograniczyć produkcję samolotów z rodziny 737 z 52 do 42 sztuk miesięcznie. Model 737 MAX, który wszedł do komercyjnego użytku niespełna dwa lata temu, jest najszybciej sprzedającym się samolotem w historii firmy. Jak dotychczas Boeing dostarczył ok. 370 tych samolotów, ale ma zamówienia na prawie 4700 następnych. Niektóre linie lotnicze zaczęły jednak mówić o możliwości wycofania się z kontraktu.

American Airlines otrzymały na razie 24 spośród 100 zamówionych samolotów 737 MAX.