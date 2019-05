Okładki brytyjskich gazet. Bliski koniec rządów Theresy May

Czwartkowe dzienniki na Wyspach nie pozostawiają złudzeń: to już ostatnie dni rządów Theresy May.

Zdjęcie Okładka "The Sun" /Twitter

Najnowszy plan Theresy May dotyczący brexitu tak mocno rozwścieczył konserwatystów, że domagają się jej dymisji natychmiast. May jest kompletnie osamotniona i ilustrują to okładki czwartkowych gazet.

Na pierwszych stronach "Daily Mail", "Daily Mirror" i "The Sun" widzimy zdjęcie brytyjskiej premier siedzącej w limuzynie z zaszklonymi oczami - ona już wie, że nie zdoła utrzymać władzy i doprowadzić do brexitu, co obiecywała opinii publicznej. "Tearesa" - pisze "The Sun", łącząc słowa "tear" (łza) i "Theresa".

"The Guardian" pisze wręcz, że May "zabarykadowała się" na Downing Street i resztkami sił trzyma się stanowiska:

"The Times" podaje z kolei, że ogłoszenie dymisji nastąpi w piątek:

(mim)