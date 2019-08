Ukraiński reżyser Ołeh Sencow, skazany w Rosji na 20 lat więzienia pod zarzutem terroryzmu, został przewieziony z kolonii karnej, gdzie odbywał wyrok, do więzienia w Moskwie w ramach procesu wymiany więźniów między Rosją i Ukrainą - podały w czwartek media.

Zdjęcie Oleh Sencow /SPUTNIK Russia /East News

"Sencow został skierowany z kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, gdzie odbywał karę, do Moskwy" - powiedziało agencji Interfax-Ukraina poinformowane źródło. Jak dodało, Sencow jest już w Moskwie i nastąpiło to "w ramach trwającego procesu wymiany" więźniów.

Według tej agencji Sencow trafił do aresztu śledczego w moskiewskim więzieniu Butyrki. O przewiezieniu Sencowa z kolonii karnej do Moskwy poinformowała także agencja TASS, nie precyzując jednak, do którego aresztu został przetransportowany. Inne media podały, że Sencow jest w więzieniu Lefortowo w stolicy Rosji.

Adwokat Sencowa Dmitrij Dinze nie potwierdził informacji o przewiezieniu reżysera z kolonii karnej. Obrońca powiedział, że kilka dni temu Sencow nadal przebywał w kolonii karnej w mieście Łabytnangi na rosyjskiej Dalekiej Północy.

Wymiana więźniów

W ostatnich dniach media w Rosji podają informacje o dobiegających końca rozmowach między Rosją i Ukrainą na temat wymiany więźniów i osób przetrzymywanych przez oba kraje. Według tych doniesień wymiana może nastąpić do końca sierpnia i objąć 60-70 osób, po 30-35 osób z każdej ze stron.

Media rosyjskie cytują prorosyjskiego polityka ukraińskiego Wiktora Medwedczuka, który uczestniczył w rozmowach o wymianie więźniów i który powiedział w czwartek, że negocjacje nadal trwają. "Wiem, że takie rozmowy są prowadzone, ale nie ma jeszcze ostatecznego wariantu. Nie rozstrzygnięto również ostatecznie kwestii (...) Sencowa" - powiedział Medwedczuk.

Na Ukrainie sąd w Kijowie zadecydował w środę o zwolnieniu z aresztu dziennikarza rosyjskiej agencji RIA Nowosti, Kyryła (Kiriłła) Wyszynskiego. Decyzja ta nie była oczekiwana - jeszcze kilka dni temu media w Rosji prognozowały, że planowana wymiana nie obejmie najbardziej znanych więźniów, takich jak Wyszynski i właśnie Sencow. Oceniano, że ich uwolnienie wymagać będzie innego mechanizmu niż prognozowana wymiana. Wskazywano zarazem, że Wyszynski ma dla Rosji znaczenie priorytetowe.

Sprawa Sencowa

W zeszłym roku Sencow prowadził trwającą 145 dni głodówkę w kolonii karnej, domagając się zwolnienia przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach obywateli Ukrainy. 21 sierpnia br. media w Rosji podały, że pięć osób znajdujących się na "liście Sencowa" zostało przewiezionych do Moskwy z rosyjskich kolonii karnych. Oceniano, że jest to krok w kierunku przekazania ich na Ukrainę w celu dalszego odbywania kary.

Pochodzący z Krymu Sencow został skazany przez rosyjski sąd w sierpniu 2015 roku na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser zaprzeczał tym oskarżeniom i twierdził, że działania przeciwko niemu mają charakter polityczny. Proces Sencowa był krytykowany przez międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka. Z apelami o uwolnienie artysty wielokrotnie zwracali się do Rosji zachodni politycy oraz przedstawiciele środowisk artystycznych i intelektualnych.

Z Moskwy Anna Wróbel