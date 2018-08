ONZ: Korea Północna kontynuuje programy rakietowy i nuklearny

Korea Płn. nie zamierzała odstąpić od programu nuklearnego czy programu balistycznego, mimo rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ - wynika z raportu autorstwa niezależnych ekspertów rozbrojeniowych, przedłożonego w piątek Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Zdjęcie Kim Dzong Un /Associated Press /East News

Raport, który opiera się na danych zebranych w ciągu sześciu miesięcy: od października 2017 r. do marca 2018 r., został przygotowany na zlecenie Rady Bezpieczeństwa. Agencja Reutera dotarła do do niego w piątek.

Z raportu wynika, że współpraca militarna Korei Płn. z reżymem prezydenta Syrii Baszara al-Asada kwitła w najlepsze mimo stanowczego zakazu RB ONZ. Co więcej, czynniki północnokoreańskie próbowały sprzedać wyprodukowane przez siebie rakiety i elementy uzbrojenia państwom Bliskiego Wschodu, krajom Afryki, a także - rebeliantom z szyickiego ruchu Huti, którzy kontrolują miasto Sana oraz duże tereny na północy i zachodzie Jemenu.

Raport analizuje wypełnienie sankcji gospodarczych nakładanych przez RB na Pjongjang. Wynika z niego, że Korea Płn. z łatwością omijała zakazy. Embargo nałożone na produkcję tekstylną KRLD w omawianym okresie było nieprzestrzegane. Korea Płn. zdołała sprzedać tekstylia o łącznej wartości 100 mln dolarów USA w omawianym okresie.

Ambasador KRLD przy ONZ nie skomentował faktu przekazania poufnego raportu członkom RB ONZ - wskazuje Reuters.

Również w piątek ujawniono fakt bliskiej współpracy Korei Płn. z firmami rosyjskimi i chińskimi. Sprzyjało to rozwojowi programu północnokoreańskich zbrojeń.

USA zwróciły się w piątek do Rady Bezpieczeństwa ONZ o nałożenie nowych sankcji na trzy firmy i jedną osobę w związku z Koreą Północną. Wcześniej ministerstwo finansów USA poinformowało, że nałożyło restrykcje na te podmioty.

USA nałożyły sankcje na rosyjski bank Agrosojuz, północnokoreańską korporację Korea Ungum, chińską firmę Dandong Zhongsheng Industry & Trade i zastępcę głównego przedstawiciela Banku Handlu Zagranicznego (FTB) Korei Północnej w Moskwie Ri Dzong Wona.

Agrosojuz oskarżany jest o prowadzenie transakcji z osobami, które są na czarnej liście Waszyngtonu w związku z zaangażowaniem w program nuklearny Pjongjangu. Jest to niewielki bank, który pod względem wartości aktywów (179 mln dolarów) plasuje się na 203 miejscu wśród rosyjskich instytucji finansowych; przeprowadził on wartą 8 mln dolarów transakcję dla kolejnego północnokoreańskiego banku, Korea United Development Bank.

Zostanie też ukarany za przeprowadzenie "znaczącej transakcji" dla głównego przedstawiciela FTB w Moskwie Hana Dzang Su.Reuters podał, że Dandong Zhongsheng Industry & Trade i Korea Ungum Corporation to firmy fasadowe, stanowiące przykrywkę dla działalności FTB.RB ONZ nałożyła sankcje na FTB w sierpniu 2017 roku.