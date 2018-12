ONZ: W Korei Północnej brakuje żywności

W 2018 r. w izolowanej i uzbrojonej w broń nuklearną Korei Północnej zmniejszyła się produkcja żywności - alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Zdjęcie Placu Kim Ir Sena w Pjongjangu /ED Jones /AFP

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przytacza agencja AFP.

Jak czytamy, najważniejszymi i jednocześnie podstawowymi produktami żywnościowymi w kraju Kim Dzong Una są ryż i kukurydza. Zbiory ryżu mają być jednak w tym roku znacznie poniżej średniej z powodu nieregularnych opadów deszczu oraz małych dostaw wody do nawadniania pól ryżowych. Jak wynika z raportu FAO, niekorzystne warunki pogodowe zmniejszyły też plony kukurydzy.

Zdjęcie Mieszkańcy Korei Północnej / ED Jones / AFP

W związku z tym, w 2019 r. izolowana Północ będzie musiała sprowadzić 641 tys. ton żywności, czyli znacznie więcej niż w tym roku. W 2018 r. Pjongjang zakupił 390 tys. ton żywności, a dodatkowe 66 tys. trafiło tam z pomocy humanitarnej.

"W Korei Północnej rozszerza się problem braku dostępu do żywności" - zaznaczono w raporcie FAO.

Zdjęcie Mieszkańcy Korei Północnej / ED Jones / AFP

AFP przypomina, że klęski głodu okresowo dotykają Koreę Północną. W latach 90. w kraju miały umrzeć miliony ludzi z powodu niedożywienia.

David Beasley, szef Światowego Programu Żywnościowego ONZ, podkreślał w maju, że choć Korea Północna niewątpliwie zmaga się z problemem głodu, to nie osiągnął on jeszcze tej skali, co w latach 90.



Kraj Kim Dzong Una jest w najnowszym raporcie FAO jednym z 40 krajów (z czego 31 to kraje afrykańskie), które wymagają pilnej pomocy w zakresie dostaw żywności.

Agencje ONZ szacują, że 10,3 mln ludzi w Korei Północnej potrzebuje pomocy humanitarnej. Jak zaznacza AFP, darczyńcy niechętnie niosą tam finansową pomoc w obliczu politycznych napięć w związku z programami zbrojeniowymi.