​Opozycjoniści z okresu PRL napisali list do protestujących w Białorusi

Podziwiamy Waszą walkę i mądrość Waszego protestu; nie poddawajcie się i walczcie o ostateczne zwycięstwo; możecie na nas liczyć - napisali w opublikowanym w poniedziałek (17 sierpnia) liście do protestujących w Białorusi dawni działacze opozycji z okresu PRL.

Zdjęcie Protestujący w Białorusi /TATYANA ZENKOVICH /PAP

"Jesteśmy sąsiadami i jesteśmy przyjaciółmi! My przeżyliśmy swój Sierpień 40 lat temu, u Was ma on miejsce teraz. My walczyliśmy długie lata z władzą komunistyczną, Wy macie szansę pozbyć się zdeprawowanej i niechcianej władzy teraz, w ciągu kilku dni" - napisali w liście byli opozycjoniści z okresu PRL-u, w tym m.in. Wojciech Borowik, Adam Borowski i Zbigniew Bujak.

"My wiemy, że wolność wymaga poświęceń, walki, determinacji i ofiar. Wy już wiecie to także" - podkreślili.

"Dzisiaj życzymy Wam abyście wreszcie odzyskali swoją pełną niepodległość i mogli żyć w Ojczyźnie, która będzie dla Was serdeczną matką, dbającą o wszystkich obywateli, a nie w państwie kierowanym przez despotę, któremu zależy tylko na interesie swoim i swojego kręgu akolitów" - głosi list.

"Jesteśmy z Wami, podziwiamy Waszą walkę i mądrość Waszego protestu. Nie poddawajcie się i walczcie o ostateczne zwycięstwo. Możecie na nas liczyć" - dodano.

Podpisani pod listem

Pod listem, który w poniedziałek opublikował portal niezależna.pl, podpisali się: Zbigniew Ankiensztajn, Marek Balicki, Zbigniew Berent, Wiesław Bieliński, Hubert Błaszczyk Wojciech Borowik, Adam Borowski, Jan Bryłowski, Zbigniew Bujak, Tadeusz Ćwięka, Krzysztof Czabański, Barbara Fabiańska, Paweł Gajowniczek, Konrad Głowik, Jarosław Maciej Goliszewski, Jacek Górski, Jarosław Guzy, Wacław Holewiński, Wiesław Janowski, Grażyna Józwa, Jacek Józwa, Rafał Kasprzyk, Jan Krzysztof Kelus, Zofia Kotkowska-Michalska, Barbara Kozłowska, Robert Krzysztoń, Aleksander Labuda, Jerzy Łuźniak, Marek Mazur.

List podpisali także: Przemysław Miśkiewicz, Krzysztof Mordziński, Paweł Nassalski, Ewa Nawój, Marek Nobis, Bernard Nowak, Józef Orzeł, Jacek Pilchowski, Maciej Rayzacher, Grażyna Raszkowska, Andrzej Rozpłochowski, Andrzej Ryba, Krzysztof Siemieński, Henryk Sikora, Urszula Sikorska-Kelus, Ernest Skalski, Bolko Skowron, Irena Słodkowska, Leszek Stall, Krzysztof Stasiewski, Jan Strękowski, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Witold Sypniewski, Tomasz Tabako, Krzysztof Turowski, Konrad Józef Turzyński, Stanisław Wajsgerber, Mateusz Wierzbicki, Paweł Witkowski, Andrzej Włodarczyk, Maciej Wojciechowski i Andrzej Zozula.

Protesty na Białorusi

Na Białorusi odbywają się powyborcze protesty, które odbyły się 9 sierpnia. W niedzielę na ulice Mińska i innych miast wyszły setki tysiące Białorusinów w największych w historii kraju pokojowych manifestacjach.

Przebywająca obecnie na Litwie kandydatka w wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłana Cichanouska zdobyła według oficjalnych danych 10,1 proc. głosów. Ubiegający się o reelekcję Alaksandr Łukaszenka miał zdobyć 80,1 proc. głosów. Wielu Białorusinów uważa, że wyniki wyborów zostały sfałszowane.