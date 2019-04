Opozycjonista ostrzega: Rosja przygotowuje się do wojny

Lider partii "Jabłoko" na swoim blogu napisał, że choć Rosja przeżywa poważny kryzys gospodarczy, to władze nie przestają wydawać pieniędzy na armię i militarystyczną propagandę.

Zdjęcie Prezydent Władimir Putin obserwuje białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe "Zapad" /MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / /AFP

Grigorij Jawliński zwrócił uwagę na negatywne konsekwencje "wyścigu zbrojeń" dla rosyjskiej gospodarki. Przypomniał, że Stany Zjednoczone nie tylko dziesięciokrotnie więcej pieniędzy wydają na zbrojenia, ale mają też wielokrotnie lepsze, niż Rosja wskaźniki ekonomiczne.



Ostrzegł też przed przejmowaniem władzy przez armię. "Polityka to kontynuowanie wojny innymi środkami - to teza, która rozbrzmiewa we wszystkich akademiach wojskowych i o wojnie oni mówią wciąż, nieustannie wszystkich do tego przygotowując" - stwierdził lider "Jabłoka".



Grigorij Jawliński skrytykował Kreml za prowadzenie militarystycznej propagandy, straszenie rosyjskiego społeczeństwa wrogami z NATO oraz nazywanie oponentów Władimira Putina "sojusznikami wrogów". W jego opinii, nikt tak naprawdę nie jest w stanie ocenić jakim uzbrojeniem rzeczywiście dysponuje rosyjska armia, ponieważ finansowanie zbrojeń nie jest jawne, a część pieniędzy trafia do kieszeni złodziei.