​Orangutany giną przez producenta Oreo

Dziesiątki orangutanów giną za ciasteczka Oreo - alarmuje Greenpeace i przedstawia zatrważający raport.

Samica orangutana

Mondelez, producent m.in. ciasteczek Oreo, został oskarżony o to, że doprowadził do wycięcia 25 tys. hektarów lasów będących naturalnym siedliskiem orangutanów w Indonezji.

Lasy karczowane są po to, by założyć tam plantacje palm potrzebnych do wytwarzania oleju palmowego, stosowanego przy produkcji żywności i napojów.

Mondelez podkreśla, że kupuje olej wyłącznie z certyfikowanych upraw. Greenpeace zarzuca, że Mondelez pozyskuje olej od producentów prezentujących skrajnie agresywną postawę wobec środowiska naturalnego.

"To oburzające, że mimo obietnic oczyszczenia przemysłu oleju palmowego Mondelez wciąż handluje z niszczycielami lasów. Orangutany dosłownie umierają za ciasteczko" - powiedział Kiki Taufik z Greenpeace.



"Prezes Mondeleza, Dirk Van de Put, obiecywał konsumentom 'przekąski robione jak trzeba'. Trudno w ten sposób określić pozyskiwanie oleju palmowego poprzez zabijanie orangutanów i katalizowanie zmian klimatycznych" - dodał Taufik.



Dostawcy współpracujący z Mondelezem są również oskarżani o zatrudnianie dzieci, łamanie praw pracowniczych, nielegalne wycinki, podkładanie ognia i grabież ziemi.



Orangutany są gatunkiem skrajnie zagrożonym wyginięciem. W ciągu ostatnich 16 lat liczba orangutanów z Borneo spadła o połowę.



