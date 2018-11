- Niepodległość Węgier i Polski jest wystawiona na poważne ataki - oświadczył premier Węgier Viktor Orban w liście, w którym złożył narodowi polskiemu gratulacje z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcie Viktor Orban /AFP

"Proszę pozwolić, że w ten sposób złożę gratulacje Panu i polskiemu narodowi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stulecie powstania Rzeczpospolitej jest dla całego narodu polskiego wielkim świętem, które my, Węgrzy, z całego serca podzielamy" - napisał Orban w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

Węgierski premier podkreślił, że chociaż dziś oba narody mogą już o sobie powiedzieć, że są wolne i mają niepodległe kraje, to "wichry historii nie cichną wokół nas". "Niepodległość Węgier i Polski także dziś jest wystawiona na poważne ataki" - oświadczył.

"My, Węgrzy i Polacy, jesteśmy europejskimi narodami o tysiącletniej przeszłości i dlatego zawsze pragnęliśmy silnej Europy, dumnej ze swej historii oraz religijnych i kulturalnych tradycji. Wiemy, co to znaczy walczyć o wolność, i dlatego dbamy o nią w każdych warunkach" - zaznaczył.

"Łączy nas prawdziwa, bezinteresowna, wielowiekowa przyjaźń, dzięki której zawsze mogliśmy i nadal możemy liczyć na siebie nawzajem" - podkreślił premier Orban.

Swój list zakończył słowami: "Niech żyje wolna i niepodległa Polska!".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska