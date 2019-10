W sieci opublikowano nagranie z niecodziennego wypadku. Samochód jadący za karetką uchwycił moment, w którym pacjent wypada z pojazdu. Do zdarzenia miało dojść w ukraińskiej miejscowości Nowomoskowśk.

Na nagraniu widzimy, jak na ruchliwej drodze z karetki wypada pacjent.

Reklama

Samochód wyposażony w kamerę, która zarejestrowała cały incydent, zdążył wyhamować, zatrzymać się i uniknąć tragedii. Na szczęście, mężczyzna kierujący pojazdem zachował sporą odległość i uniknął przejechania mężczyzny. Jak czytamy na portalu kresy.pl, informator przyznaje, że dodatkowo zastosował sygnały dźwiękowe, by zwrócić uwagę na zdarzenie pozostałych uczestników ruchu i kierowców ambulansu. Karetka zatrzymała się kilkadziesiąt metrów dalej, a sanitariusze wrócili po chorego.

Jak czytamy w relacji ze zdarzenia, "nie jest jasne, dlaczego pacjent wypadł z karetki. Jedna z wersji mówi o tym, że mężczyzna był pijany i sprzeciwiał się zawiezieniu go do szpitala. Według innej wersji medycy nie zamknęli odpowiednio drzwi i to było powodem wypadnięcia mężczyzny".

Portal, który udostępnił nagranie informuje, że mężczyzna, który wypadł z karetki, nie doznał poważnych obrażeń.

W asyście policji przetransportowano go do placówki medycznej.