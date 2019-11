W europejskiej loterii Eurojackpot padła główna wygrana. Właściwe liczby udało się skreślić trzem graczom. Podzielą się sumą 90 mln euro, czyli równowartością 385 mln zł.

Zdjęcie Eurojackpot, zdj. ilustracyjne /Jakub Kaminski/East News /East News

Kumulacja narastała od 4 października. Osoby, które wytypowały trafnie pięć liczb z pięćdziesięciu oraz dwie z dziesięciu, to dwóch Niemców i Węgier.

Eurojackpot to europejska gra liczbowa powstała w 2012 r. Od ponad dwóch lat można w nią grać także w Polsce. W sumie w loterii uczestniczy 18 europejskich państw.



Szanse na trafienie nagrody pierwszego stopnia wynoszą 1 do 95 mln. Koszt jednego zakładu to 12,50 zł.