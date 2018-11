Pakistan: Jest porozumienie rządu i radykalnych partii ws. zakończenia protestów

Radykalne, islamistyczne partie pakistańskie podpisały porozumienie z rządem w Islamabadzie mające zakończyć protesty przeciwko uwolnieniu Asi Bibi. W środę sąd najwyższy zdecydował o tym, że chrześcijanka może wyjść na wolność, co wywołało w kraju falę demonstracji radykałów. Na mocy porozumienia z pakistańskim rządem radykalne ugrupowanie Tehrik-i-Labaik odwołało protesty.

Zdjęcie Od środy setki zwolenników islamistycznych partii blokowały główne drogi w Karaczi i Lahore /Banaras KHAN /AFP

Rzecznik prasowy partii Zubair Kasuri powiedział Al Dżazirze, że pakistański rząd zgodził się, by zatrzymani demonstranci zostali objęci amnestią i wypuszczeni z aresztów. Zgodnie z porozumieniem, protestujący będą mogli złożyć odwołanie do Sądu Najwyższego od decyzji o uwolnieniu chrześcijanki. Asia Bibi ma zostać umieszczona na pakistańskiej liście kontroli wyjścia, co oznacza brak możliwości opuszczenia kraju. Wcześniej prawnik chrześcijanki Saif -ul Malook zapowiadał, że Asia Bibi będzie musiała wyjechać z Pakistanu, gdyż w ojczyźnie jej życie jest zagrożone. Wiele zachodnich krajów oferowało udzielenie kobiecie azylu. Adwokat poinformował, że sam też otrzymuje pogróżki od islamskich ekstremistów.

Pakistański minister informacji Fawad Chaudhry powiedział BBC, że rząd zgodził się na negocjacje z demonstrantami, by uniknąć rozlewu krwi. Dodał, że potrzebne są działania przeciwko ekstremizmowi i takim gwałtownym protestom, do jakich doszło po ogłoszeniu wyroku. Zdaniem ministra, to, na co zdecydował się rząd, to "nie leczenie, ale gaszenie pożaru".



Od środy setki zwolenników islamistycznych partii blokowały główne drogi w Karaczi i Lahore. Demonstranci palili opony i słuchali przemówień lidera partii Tehrik-i-Labaik. Według sympatyków radykalnych ugrupowań, pakistański sąd nie powinien był wypuszczać na wolność chrześcijanki, ale utrzymać wyrok skazujący ją na śmierć.



Asia Bibi to 47-letnia chrześcijanka, która po sprzeczce z muzułmańskimi sąsiadkami została oskarżona o bluźnierstwo i skazana na karę śmierci. Po ośmiu latach za kratkami Sąd Najwyższy ostatecznie oczyścił ją z zarzutów i pozwolił wyjść na wolność. Obrońca kobiety twierdzi, że wraz z rodziną będzie ona musiała wyjechać za granicę, bo w kraju grozi jej śmierć ze strony radykałów.



Sprawa Asi Bibi od wielu miesięcy wywoływała w Pakistanie kontrowersje. Przepisy o bluźnierstwie są bowiem popierane przez większość społeczeństwa. Muzułmanie są w Pakistanie przeważającą większością, a radykalne grupy mają w tym kraju wielu zwolenników.