Pakistańskie służby zatrzymały dwóch mężczyzn, którzy mają być bezpośrednimi wykonawcami egzekucji polskiego inżyniera Piotra Stańczaka w lutym 2009 roku.

Zdjęcie Ceremonia sprowadzenia ciała zabitego przez Talibów polskiego inżyniera /Lech Gawuc /Reporter

Jak informuje pakistański dziennik "Dawn", to członkowie nielegalnej organizacji Tehreek-i-Taliban Pakistan.



Polski inżynier-geolog, pracujący w Pakistanie na kontrakcie, został porwany we wrześniu 2008 roku w miejscowości Attock koło Rawalpindi. Był przewożony i przetrzymywany przez cztery miesiące. Potem porywacze zabili go, odcinając mu głowę. Upublicznili nagranie z egzekucji.



Operację, podczas której ujęto mężczyzn, przeprowadzono w mieście Rawalpindi. 1 czerwca sily bezpieczeństwa aresztowały Kaleemullaha i Farida Khanów po tym, jak otrzymały informacje wywiadowcze o ich przyjeździe do Rawalpindi, prawdopodobnie po to, by dokonać zamachu.



Znaleziono w ich miejscu zamieszkania materiały wybuchowe. Po tym przełomie, po 12 latach wznowiono śledztwo w sprawie porwania i zamordowania Piotra Stańczaka. Jak informuje gazeta "Dawn", podczas przesłuchania Kaleemullah Khan przyznał się do uczestnictwa w egzekucji, a Farid Khan - do przetrzymywania Polaka przez kilkanaście dni w Darra Adam Khel.