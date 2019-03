Pan młody uderzył żonę na weselu. Szokujące nagranie

Zatrważające zachowanie pana młodego podczas wesela. Goście osłupieli, gdy na ich oczach uderzył świeżo poślubioną małżonkę. Nagranie trafiło do sieci.

Zdjęcie / Wideo youtube

Do zdarzenia doszło w jednym z krajów Środkowej Azji.



Na nagraniu widać, jak młoda para przystępuje do degustacji weselnego tortu. W pewnym momencie kobieta zaczyna drażnić się z małżonkiem: przykłada mu kawałek ciasta do ust, po czym go zabiera.

Reklama

Reakcja panna młodego wprowadza w osłupienie: mężczyzna w odpowiedzi policzkuje żonę. Kobieta traci równowagę i osuwa się za stojącą za nią kanapę. Pan młody zostaje odciągnięty przez jednego z mężczyzn.



Na filmie można spostrzec niedowierzanie na twarzach gości. Gdy panna młoda chwyta się za policzek, stojące obok niej kobiety próbują ją pocieszać.



Nagranie, które trafiło do sieci, zaszokowało internautów. Jednogłośnie komentują, że kobieta powinna jak najszybciej złożyć wniosek o unieważnienie małżeństwa.



Daily Mail