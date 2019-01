Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do europejskich przywódców o udzielenie pomocy 49 migrantom, którzy znajdują się od 16 dni na pokładzie dwóch statków organizacji pozarządowych, które stoją na Morzu Śródziemnym. Nie przyjął ich żaden kraj.

Zdjęcie Papież apeluje do Europy o przyjęcie migrantów dryfujących na Morzu Śródziemnym /FILIPPO MONTEFORTE /AFP

Zwracając się do tysięcy wiernych, zgromadzonych w święto Trzech Króli na modlitwie Anioł Pański w Watykanie, papież powiedział: "Od wielu dni 49 osób uratowanych na Morzu Śródziemnym znajduje się na pokładzie dwóch statków NGO w poszukiwaniu bezpiecznego portu, gdzie mogą zejść na ląd".

"Kieruję żarliwy apel do przywódców europejskich o to, aby okazali konkretną solidarność tym osobom" - dodał Franciszek.

Po tych słowach na placu Świętego Piotra rozległy się brawa.

Od dwóch tygodni dryfują na Morzu Śródziemnym

Statki organizacji pozarządowych Sea Watch3 i Sea Eye od ponad dwóch tygodni stoją na wodach w rejonie Malty i czekają na zgodę na wpłynięcie do jednego z europejskich portów. Wstępną gotowość przyjęcia grupy ludzi wyraziły Niemcy i Holandia, uzależniając to od przyłączenia się do tej operacji także innych państw UE.

Porty we Włoszech są od lata zeszłego roku zamknięte dla wszystkich jednostek organizacji pozarządowych zabierających na swoje pokłady migrantów z dryfujących łodzi. To element zaostrzenia polityki migracyjnej nowego rządu w Rzymie.

Poważne podziały we włoskiej koalicji

Sprawa dwóch statków wywołała poważne podziały we włoskiej koalicji. Wicepremier Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd opowiedział się za przyjęciem pięciu kobiet i siedmiorga dzieci z obu statków. Nie zgadza się na to szef MSW, wicepremier Matteo Salvini z Ligi.

Trwają negocjacje z udziałem KE w sprawie rozwiązania tego kryzysu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka