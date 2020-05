Papież Franciszek apeluje o jedność Europy i Unii Europejskiej

Papież po raz kolejny zaapelował w niedzielę (10 maja) o jedność Europy i Unii Europejskiej. Uczynił to podczas codziennej porannej mszy św., odprawianej w Domu św. Marty, gdzie rezyduje. Nabożeństwo było transmitowane w internecie.

Zdjęcie Papież Franciszek podczas mszy św. odprawianej w Domu św. Marty /VATICAN MEDIA /PAP/EPA

Papież we wprowadzeniu do nabożeństwa przypomniał, że w ciągu ostatnich dwóch dni obchodziliśmy 70-lecie deklaracji, która dała początek Unii Europejskiej, a także 75-lecie zakończenia drugiej wojny światowej.

"Prośmy Pana o dzisiejszą Europę, by wzrastała zjednoczona, w jedności i braterstwie wszystkich narodów i w ich różnorodności" - zaapelował Franciszek.

Był to kolejny apel papieża o jedność i solidarność Unii Europejskiej. Przedtem Franciszek czynił to w kontekście pandemii koronawirusa. W swoich wystąpieniach podkreślał, że w przypadku tej i podobnych katastrof zawsze najbardziej cierpią najbiedniejsi i najsłabsi. Apelował, by właśnie ich otoczyć troskliwą opieką i wsparciem.

Papież przestrzegał też przed zakażeniem, jak się wyraził, "wirusem obojętności i egoizmu".