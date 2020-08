Krzyż "nie może być sprowadzony do przedmiotu noszonego z powodu przesądów albo jako ozdobny naszyjnik" - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w niedzielę na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Pozdrowił obecnych tam Polaków.

Zdjęcie Papież Franciszek /PACIFIC PRESS/Alamy /Agencja FORUM



Reklama

Zwracając się do wiernych zebranych na placu Świętego Piotra Franciszek mówił, że "krzyż jest świętym znakiem miłości Boga, znakiem ofiary Jezusa".

- Zróbmy tak, aby krzyż zawieszony na ścianie w domu albo ten mały, jaki nosimy na szyi, był znakiem naszego pragnienia przyłączenia się do Chrystusa w służbie z miłością na rzecz braci, zwłaszcza najmniejszych i najsłabszych - wezwał papież.

- Jeśli chcemy być uczniami Jezusa, to jesteśmy wezwani do naśladowania go, poświęcając bezwarunkowo nasze życie w imię miłości Boga i bliźniego - dodał.

Franciszek przypomniał, że 1 września Kościół katolicki z innymi kościołami chrześcijańskimi obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Odnotował, że w związku z nimi odbywają się różne inicjatywy na świecie, między innymi w Port-Louis na Mauritiusie, gdzie niedawno - jak mówił - doszło do katastrofy ekologicznej. Z tankowca wyciekło tam około tysiąca ton ropy naftowej.

Franciszek zaapelował o położenie kresu napięciom na Morzu Śródziemnym.

"Widzę polskie flagi, pozdrawiam Polaków"

- Śledzę z zaniepokojeniem napięcia we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego, które zwiększyły się z powodu różnych ognisk niestabilności. Kieruję apel o konstruktywny dialog i poszanowanie międzynarodowej praworządności, by rozwiązać konflikty, zagrażające pokojowi narodów w tym regionie - powiedział.

Trwa tam spór między Turcją a Grecją o prawo do eksploatacji surowców na Morzu Śródziemnym.

Papież zauważył, że na plac Świętego Piotra przybyli pielgrzymi z różnych krajów, w tym z Polski. - Widzę polskie flagi, pozdrawiam Polaków - dodał.

W środę 2 września po raz pierwszy od prawie pół roku odbędzie się audiencja generalna papieża z udziałem wiernych. Jej miejscem będzie wewnętrzny dziedziniec Świętego Damazego przed Pałacem Apostolskim.

Od marca Franciszek wygłaszał transmitowaną przez watykańskie media katechezę i kierował pozdrowienia z papieskiej biblioteki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka