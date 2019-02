Papież Franciszek przyznał, że istnieje problem wykorzystywania zakonnic przez księży. Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Rzymu we wtorek zapewnił, że trwają prace nad jego rozwiązaniem.

Zdjęcie Papież Franciszek /LUCA ZENNARO /PAP/EPA

Papież odniósł się do artykułu na temat nadużyć wobec zakonnic, jaki opublikował niedawno kobiecy dodatek do watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano".

Reklama

"To prawda, to jest problem. Maltretowanie kobiet jest problemem" - oświadczył Franciszek.

"Ośmieliłbym się powiedzieć, że ludzkość jeszcze nie dojrzała; kobieta jest uważana za osobę 'drugiej kategorii'" - podkreślił.

Następnie zaznaczył: "Byli księża, a także biskupi, którzy to zrobili. I myślę, że dalej to się dzieje. Nie jest tak, że w momencie, gdy ktoś to sobie uświadomi, to się kończy. To trwa".

Papież zapewnił: "Od jakiegoś czasu pracujemy", by rozwiązać ten problem.