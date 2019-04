Papież skomentował swoją wizytę w Maroku

"Kolejny krok na drodze dialogu i spotkania z braćmi i siostrami muzułmańskimi" - tak papież Franciszek mówił o swej wizycie w Maroku. Podczas audiencji generalnej dodał, że podróżował do północnej Afryki śladami św. Franciszka z Asyżu i św. Jana Pawła II.

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej

Relacjonując uczestnikom środowej audiencji na placu Świętego Piotra dwudniową wizytę w Rabacie papież powiedział, przywołując hasło podróży, że udał się tam, by być "sługą nadziei w dzisiejszym świecie".

Szczególne podziękowania skierował do króla Maroka Mohammeda VI, który - jak podkreślił - "był bardzo braterski, bardzo przyjacielski i bardzo bliski".

"Moja pielgrzymka podążała śladami dwóch świętych: Franciszka z Asyżu i Jana Pawła II. 800 lat temu (św. Franciszek z Asyżu) zaniósł orędzie pokoju i braterstwa sułtanowi al-Malikowi al-Kamilowi. W 1985 roku papież Wojtyła złożył swą historyczną wizytę w Maroku po tym, gdy przyjął w Watykanie, jako pierwszego przywódcę kraju muzułmańskiego, króla Hasana II" - wyjaśnił papież.

"Bóg chce braterstwa między nami. Chrześcijanami i muzułmanami" - oświadczył Franciszek.

"Nie powinniśmy bać się różnicy; Bóg na to pozwolił. Powinniśmy się zaś bać, jeśli nie wykonujemy pracy na rzecz braterstwa, by podążać razem w życiu" - w ten sposób odpowiedział na postawione przez siebie pytanie: "Dlaczego papież jeździ do muzułmanów, a nie tylko do katolików?".

"Wraz z muzułmanami jesteśmy potomkami tego samego ojca - Abrahama" - podkreślił.

"Istnieje wiele religii, niektóre z nich rodzą się z kultury, ale zawsze spoglądają w niebo, ku Bogu"- dodał.

Wśród ważnych wydarzeń podróży wymienił podpisanie z królem Maroka apelu w sprawie Jerozolimy, by - jak mówił - "Święte Miasto mogło być zachowane jako dziedzictwo ludzkości i miejsce pokojowego spotkania, zwłaszcza dla wiernych trzech religii monoteistycznych".

"Nie lubię mówić: migranci, wolę mówić: osoby migrujące" - powiedział , wspominając soje spotkanie z migrantami w Caritas w Rabacie. "W tym zawarty jest szacunek" - dodał.

Zwracając się do Polaków papież powiedział: "Dziękuję wam serdecznie za modlitwy w intencjach mojej podróży do Maroka. Spotykając chrześcijan i muzułmanów zachęcałem ich szczególnie do braterstwa, by stało się ono powszechne, wszak jego źródłem jest Bóg".

"W dniach Wielkiego Postu wypraszajcie dla nich i całego Kościoła ten Boży dar podczas waszych rekolekcji, nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Bądźcie sługami nadziei, której tak bardzo potrzebuje świat" - dodał papież.