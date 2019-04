W niemającym precedensu geście papież Franciszek schylił się i pocałował stopy przywódców Sudanu Południowego w czwartek w Watykanie, dokąd zaprosił ich na dwudniowe rekolekcje w intencji pokoju w tym kraju.

Zdjęcie Papież Franciszek /ALBERTO PIZZOLI /AFP

Papież pocałował stopy prezydenta republiki Salvy Kiira Mayardita oraz wiceprezydentów-nominatów: Rieka Machara i Rebeki Nyandeng De Mabior.

W przemówieniu do liderów kraju, pogrążonego w głębokim kryzysie i ubóstwie, Franciszek mówił, że pokój jest możliwy, i prosił ich, by podjęli wszelkie starania, aby do niego doprowadzić.W spotkaniu uczestniczył też między innymi anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby.