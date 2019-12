W czasie spotkania z jezuitami papież Franciszek przestrzegł przed powrotem do Europy ideologii, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. Mówił też o szerzących się uprzedzeniach i populizmie.

W czasie audiencji dla zespołu redakcyjnego włoskiego miesięcznika "Aggiornamenti Sociali", wydawanego przez jezuitów, papież oświadczył: "W Europie widzimy uprzedzenia populizmów, a kraje się zamykają, wracają ideologie i to nie tylko nowe ideologie, ale wracają i stare, które doprowadziły do II wojny światowej".

"Dlaczego? Dlatego, że nie słucha się rzeczywistości takiej, jaka jest. Jest projekcja tego, czego ja chcę" - dodał Franciszek. Postawę tę opisał następująco: "chcę, aby myślano tak, aby tak było". W ten sposób, zaznaczył papież, chce się zastąpić Boga.

"Przejmujemy kontrolę nad sytuacją i działamy. Rzeczywistość to jest to, czego ja chcę. Nakładamy filtry. Ale rzeczywistość to coś innego. Rzeczywistość jest suwerenna, czy to się podoba, czy nie. Trzeba prowadzić z nią dialog" - mówił papież.

Polityka odrzucenia

W podobny sposób na temat populizmu w Europie Franciszek wypowiedział się podczas spotkania z jezuitami z Azji podczas spotkania w stolicy Tajlandii, Bangkoku pod koniec listopada. Zapis tej rozmowy ogłosiło obecnie związane z Watykanem jezuickie pismo "Civilta Cattolica".

Papież mówił wówczas, że wobec uchodźców stosuje się czasem "politykę odrzucenia".

"Muszę przyznać, że narracja, jaką słyszę w Europie na temat granic, budzi moje zgorszenie. Populizm nabiera siły. W innych stronach są zaś mury, które oddzielają nawet dzieci od rodziców. Przychodzi mi na myśl Herod. A dla narkotyków nie ma murów" - stwierdził.

Franciszek skrytykował też "filozofię obrony, która każe wierzyć w to, że można się bronić tylko strachem i umacniając granice".