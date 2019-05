Papież Franciszek zwołał specjalną naradę w sprawie Ukrainy z udziałem kierownictwa tamtejszego Kościoła Greckokatolickiego - poinformował w sobotę Watykan. Decyzję tę wyjaśniono "delikatną i złożoną sytuacją" w tym kraju.

Zdjęcie Papież Franciszek /STEFANO RELLANDINI /AFP

W komunikacie watykańskiego biura prasowego ogłoszono, że papież postanowił zaprosić do Rzymu w dniach 5-6 lipca arcybiskupa większego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, członków Synodu stałego i metropolitów. Arcybiskupem większym, zwierzchnikiem tego Kościoła, jest Swiatosław Szewczuk.

"Tym spotkaniem Ojciec Święty pragnie dać znak swojej bliskości z Ukraińskim Kościołem Greckokatolickim, który pełni posługę duszpasterską zarówno w ojczyźnie, jak i w różnych miejscach na świecie" - głosi nota.

Napisano w niej też, że narada będzie "kolejną okazją, by pogłębić analizę życia i potrzeb Ukrainy i określić sposoby, jak Kościół katolicki, a szczególnie Kościół greckokatolicki może jeszcze bardziej skutecznie poświęcić się głoszeniu Ewangelii, przyczynić się do wsparcia tych, którzy cierpią i do wspierania pokoju, porozumienia, na ile to możliwe, z Kościołem katolickim obrządku łacińskiego i z innymi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi".

W spotkaniu będą też uczestniczyć przełożeni urzędów Kurii Rzymskiej.