"Dajemy wielkie świadectwo miłości wobec tych, którzy oddali życie za ojczyznę i wielkiego szacunku, jakim ta ojczyzna darzy ich ofiarę i bohaterstwo" - powiedział prezydent Andrzej Duda, który bierze udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Zdjęcie Para prezydencka na polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino /Leszek Szymański /PAP

Prezydent wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą bierze w sobotę udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. W uroczystości uczestniczy również m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella, minister obrony Mariusz Błaszczak i szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

"To jest niesamowite miejsce. Ten kawałek ziemi, tutaj we Włoszech, tak bardzo polskiej. Ten cmentarz, na widok którego ściskają się serca, które zna każdy Polak. Te groby, bohaterów tamtej bitwy, którzy szli przez ziemie włoską, ale chcieli iść z ziemi włoskiej do polskiej (...) ale nie dotarli do niej. Zostali tutaj na tej ziemi, na tym cmentarzu, bo ona ich litościwie przytuliła" - mówił prezydent Duda.

"Do tych grobów do tych poległych przyszła dzisiaj Polska" - dodał.

Andrzej Duda podziękował harcerzom za udział w uroczystości. "Dziękuję, że dajemy tak wielkie świadectwo miłości do tych, którzy oddali życie za ojczyznę i wielkiego szacunku, jakim ta ojczyzna (...) ich darzy, ich ofiarę, ich bohaterstwo. Z całego serca wam za to dziękuje" - powiedział polski prezydent.

"Wielka lekcja"

Prezydent przemawiając podczas uroczystych obchodów 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, powiedział że to między innymi dzięki tej bitwie, Polska jest dziś "wolna, niepodległa, suwerenna (...) i Polska jest w Unii Europejskiej, jest częścią świata zachodniego, wolnego świata, demokratycznego świata, świata bez wojny - świata, o jakim z pewnością marzyli wtedy ci żołnierze".

Andrzej Duda podkreślił, że "to dzięki ich bohaterstwu i dzięki pieśniom, które o nich śpiewano i o wielkiej legendzie, która towarzyszyła opowieści o Monte Cassino, wszystkie kolejne pokolenia chciały wolnej, suwerennej, niepodległej Polski i pokolenie ich dzieci tę Polskę odzyskało".

Jak dodał, "to także dzięki temu jesteśmy dzisiaj częścią Unii Europejskiej, jesteśmy dzisiaj częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego".

"To właśnie dzięki tamtej lekcji stworzono Unię Europejską, w której państwa mają blisko ze sobą współpracować, a narody bywać u siebie, odwiedzać się nawzajem i współtworzyć dobrobyt" - podkreślił prezydent.

"Tamta wojna, tamta bitwa - zwycięska dla nas Polaków, ale okupiona krwią - była dla Europy i świata wielką lekcją: nigdy więcej wojny, nigdy więcej ludzkiej tragedii spowodowanej przez czyjeś okrucieństwo, czyjąś żądzę władzy, potęgi, ziemi. Niech świat opiera się na wzajemnej współpracy i wzajemnym szacunku - taki świat chcemy dzisiaj budować" - dodał Andrzej Duda.