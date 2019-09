Paryż: Skradziono graffiti Banksy'ego

Graffiti Banksy'ego, tajemniczego twórcy street artu, przy paryskim muzeum sztuki nowoczesnej Centre Pompidou zostało skradzione - poinformowało we wtorek to centrum kulturalne. Dzieło przedstawiało szczura, który miał zasłonięty pyszczek, a w łapach trzymał ołówek.

Jak podało w komunikacie Centre Pompidou, "stwierdzono kradzież" dzieła Banksy'ego, wykonanego na tylnej ścianie billboardu umieszczonego na wjeździe do podziemnego parkingu muzeum.

Reklama

Instytucja poinformowała, że we wtorek złożyła zawiadomienie o kradzieży i dokonanym zniszczeniu w należącej do muzeum przestrzeni.

"Z przykrością potwierdzamy, że dzieło, że dzieło Banksy'ego z ulicy Beaubourg zostało w nocy skradzione. Chociaż dzieło to nie należało do nas, byliśmy bardzo dumni, że artysta wybrał okolice naszego budynku, by umieścić tu czerwcu 2018 roku swojego szczura - odniesienie do maja '68 roku. Złożymy zawiadomienie o zniszczeniu" - głosi wpis Centre Pompidou na Twitterze.



Graffiti to pojawiło się 25 czerwca 2018 roku, a zachowujący anonimowość słynny artysta przyznał się do jego stworzenia dzień później na Instagramie. Instytucja wkrótce potem zdecydowała się chronić graffiti, osłaniając je płytą z pleksiglasu.

W rozmowie z Agence France Presse przedstawiciel Centre Pompidou wyjaśnił, że rysunek prawdopodobnie został wycięty z metalowej konstrukcji za pomocą piły. Już w lipcu 2018 roku doszło do pierwszej próby kradzieży tego paryskiego dzieła Banksy'ego, jednak została ona udaremniona przez ochroniarzy muzeum.

AFP przypomina, że pojawiające się w przestrzeniach miejskich w wielu krajach świata dzieła Banksy'ego kradzione są regularnie. Agencja zauważa ponadto, że także z budynku w V dzielnicy Paryża zniknęło inne graffiti tego tajemniczego brytyjskiego artysty - przedstawiało ono mężczyznę chowającego za plecami piłę, który daje kość psu - zwierzęciu brak jednej łapy. Ten rysunek również pojawił się w czerwcu 2018 roku.

Kolejne dzieło przypisywane Banksy'emu - rysunek na tylnych drzwiach paryskiej sali koncertowej Bataclan, gdzie w 2015 roku w zamachach terrorystycznych zginęło 90 osób - zostało skradzione w styczniu 2019 roku.

Tożsamość artysty jest dobrze strzeżoną tajemnicą. Wiadomo jedynie, że jest urodzonym w Bristolu Brytyjczykiem. Jego konto na Instagramie, gdzie umieszcza zdjęcia swoich dzieł, śledzi 6,3 mln internautów.