Tłumy zszokowanych paryżan i turystów – niektórzy płaczący, inni modlący się – przyglądają się z przerażeniem płomieniom pochłaniającym katedrę Notre Dame – relacjonuje serwis AFP.

Zdjęcie Przechodnie przyglądają się płonącej katedrze Notre Dame /THOMAS SAMSON /AFP

Okrzyki i lamenty wybuchły przed godziną 20., gdy górna część iglicy gotyckiego kościoła runęła w płomienie, które zajęły cały dach. Jeszcze głośniejsze okrzyki przerażenia pojawiły się, gdy zawaliła się cała słynna iglica Notre Dame. Zdarzenie filmowały tysiące telefonów.

"Paryż został oszpecony. To miasto już nigdy nie będzie takie jak wcześniej" - powiedział cytowany przez AFP Philippe, pracownik komunikacji miejskiej, którego pożarze poinformował znajomy. Mężczyzna przybył w pobliże katedry na rowerze, by obserwować dramatyczny pożar. "To tragedia. Jeżeli się modlicie, to teraz jest odpowiedni moment" - dodał.

Zdjęcie "Paryż został oszpecony" / THOMAS SAMSON / AFP

Ile de la Cite, wysepka na Sekwanie, na której położona jest katedra Notre Dame, została ciasno otoczona przez tłumy zatroskanych przechodniów. Wielu z nich z trudem tamowało łzy. "To jest koniec. Już nigdy jej nie zobaczymy" - komentował obserwujący pożar katedry Jerome Fautrey. "Teraz musimy się dowiedzieć, jak do tego doszło? Tyle dzieje się na świecie, trafiło na Notre Dame. Może to znak opatrzności" - zastanawiała się rozmówca AFP.

"To niemożliwe, nasza historia idzie z dymem" - skontestował Benoit.

Zdjęcie "Nasza historia idzie z dymem" / GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP