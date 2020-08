Pasażerowie zamarli. Po morzu na dmuchanym jednorożcu dryfowało dziecko

Trzyletnie dziecko dryfowało na dmuchanym jednorożcu po wodach Morza Jońskiego. Dziewczynka została dostrzeżona przez pasażerów promu Salaminomachos. Udało się ją uratować.

Wideo No words. A child on a flotation device saved by ferry at Antirrio Greece

Incydent za greckim tygodnikiem "Ethnos" opisał "Fakt". W sieci pojawiło się także nagranie z tego zdarzenia, zarejestrowane przez jednego z pasażerów promu. Widać na nim, jak mała dziewczynka dryfuje na dmuchanym jednorożcu przez cieśninę Rio-Andirio.

Kiedy trzylatkę dostrzegli pasażerowi promu, natychmiast wszczęli alarm. Akcję ratunkową przeprowadziła załoga promu. W rezultacie dziecko bezpiecznie trafiło na brzeg.

Jak to się stało, że maleńkie dziecko znalazło się na środku morza?

Z relacji greckiego tygodnika wynika, że trzylatka została porwana przez prąd morski. Na razie nie wiadomo, pod czyją opieką się znajdowała. Sprawę najprawdopodobniej zbada policja.

Do zdarzenia doszło 22 sierpnia - jak podaje "Fakt" - w Zatoce Korynckiej.