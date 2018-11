Patrole Amerykanów i Kurdów sprowokują Turcję?

Wspólne amerykańsko-kurdyjskie patrole w pobliżu granicy turecko-syryjskiej są nie do przyjęcia - oświadczył we wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Dodał, że liczy na to, iż prezydent USA Donald Trump nakaże ich wstrzymanie.

Zdjęcie Recep Tayyip Erdogan: Amerykańsko-kurdyjskie patrole na granicy z Syrią nie do przyjęcia /AFP

Erdogan, który ma spotkać się z Trumpem w Paryżu w najbliższy weekend, powiedział dziennikarzom, że omówi z amerykańskim przywódcą sprawę patroli przeprowadzanych przez siły USA i sprzymierzone z nimi Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), którym przewodzą kurdyjskie milicje o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG).

Reklama

Według Erdogana kontynuowanie patroli spowoduje "negatywny rozwój zdarzeń" wzdłuż granicy turecko-syryjskiej.

Patrole wprowadzono w zeszłym tygodniu w celu uniknięcia starć miedzy siłami tureckimi a siłami kurdyjskim. Turcja grozi nową ofensywą w celu rozprawienia się z Kurdami w tym rejonie.

YPG, uważane przez Ankarę za przedłużenie separatystycznej i zdelegalizowanej w Turcji Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), stanowią najważniejszy element międzynarodowej koalicji walczącej pod egidą USA z Państwem Islamskim.