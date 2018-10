Pedofil w spódnicy. Pracownica żłobka przed sądem

Sophie Elms to najmłodszy pedofil, który stanął przed sądem w Wielkiej Brytanii. 18-letniej pracownicy żłobka postawiono 16 zarzutów dotyczących molestowania dzieci w wieku trzech i czterech lat. Kobieta przyznała się do wszystkich zarzucanych jej czynów - podaje "The Sun".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Kobieta miała zaledwie 17 lat, kiedy popełniła wstrząsające rzeczy. W tym czasie pracowała w żłobku, ale do żadnego z ataków seksualnych dokonanych przez 17-latkę nie doszło na terenie placówki.

Reklama

Elms pod przysięgą przyznała się do dokonania penetracji miejsc intymnych dwójki dzieci, molestowania ich i robienia im nieprzyzwoitych zdjęć.

Nastolatka przyznała się również do posiadania zdjęć zoofilskich. Obrońca kobiety nazwał całą sprawę "bardzo niekonwencjonalną".

Sędzia zadecydował, że kobieta pozostanie w areszcie do czasu ogłoszenia wyroku w styczniu. "Przyznałaś się do bardzo ciężkich zarzutów. Zostaniesz w areszcie ze względu na swoje bezpieczeństwo. Radzę ci, byś nie korzystała z mediów społecznościowych w najbliższym czasie. Raczej nie pomożesz swoim ofiarom, ani ich rodzinom publikując w mediach społecznościowych, a już na pewno nie poprawisz tym swojej sytuacji" - stwierdził sędzia.

(nm)