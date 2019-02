​Peru: Dramatyczne skutki ulew. Nie żyje 31 osób

Co najmniej 31 osób zginęło, a blisko 8300 zostało dotkniętych skutkami ulew, do których doszło w Peru. Około 160 domów uległo całkowitemu zniszczeniu, a ponad 440 nie nadaje się do zamieszkania - podały w sobotę władze.

Zdjęcie Powodzie w porze deszczowej, to czeste zjawisko w Peru, zdj. ilustracyjne /AA/ABACA /East News

Zniszczeniu uległo 19 mostów, a 25 zostało uszkodzonych. Ucierpiało także ponad 140 km dróg.

W 1998 roku w wyniku silnych opadów deszczu w Peru zginęło ok. 500 osób.

Zjawisko pogodowe El Nino zebrało największe żniwa w Peru zimą w latach 1982-1983, gdy śmierć poniosło 9 tys. ludzi, głównie na skutek epidemii. PKB kraju spadło wówczas o 11,6 proc.