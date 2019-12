Pięciolatek zaprosił swoją klasę, żeby zobaczyła jego adopcję

W trakcie dnia adopcji w sądzie hrabstwa Kent, w stanie Michigan, do nowych rodzin trafiło trzydzieścioro siedmioro dzieci. W śród nich znalazł się 5-letni Michael, który zaprosił całą swoją klasę by obserwowała jego adopcję. Przedszkolaki przyszły do sądu z papierowymi serduszkami.

Zdjęcie /facebook.com

Na profilu społecznościowym hrabstwa Kent w Michigan pojawiło się zdjęcie grupy przedszkolaków. Nie było by w nim nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że dzieci znajdują się na sali sądowej. Jak informuje BBC, powód, dla którego malcy znaleźli się w tym miejscu, jest wzruszający. Jeden z ich kolegów, 5-letni Michael został tego dnia legalnie adoptowany przez swoich rodziców.

Chłopiec zaprosił swoich kolegów z klasy, by towarzyszyli mu w tym ważnym dniu. Przedszkolaki przyszły do sądu wyposażone w papierowe serca na patyku, którymi machały w czasie rozprawy. Jak relacjonuje BBC, w jej trakcie maluchy miały też okazję zabrać głos.

"Michael jest moim najlepszym przyjacielem" - powiedział chłopiec o imieniu Steven.

"Nazywam się Lily i kocham Michaela" - stwierdziła koleżanka z klasy.

Kiedy rozprawa się zakończyła, koledzy Michaela, jego nauczyciele i jego nowi rodzice zaczęli wiwatować.

Czwartek był corocznym dniem adopcyjnym w hrabstwie Kent. Sędzina Patricia Gardner z tej okazji orzekała z łańcuchem z ozdób choinkowych na szyi. Jak informuje BBC, w materiale lokalnej telewizji widać, jak mały Michael przed salą sądową mówi "Kocham mojego tatusia".