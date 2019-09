U wybrzeży Kalifornii płonie statek - informuje CNN. Według lokalnych mediów, w wyniku tragedii zginęły 34 osoby, a pięć osób zdołało się uratować. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia, informując jedynie o "wielu ofiarach śmiertelnych".

Zdjęcie Służby pracują na miejscu zdarzenia /VENTURA COUNTY FIRE DEPARTMENT /PAP/EPA

Straż przybrzeżna nie przekazała informacji o ofiarach śmiertelnych. Jak jednak podaje Fox News, powołując się na informację od strażaków, w wyniku pożaru zginęły 34 osoby, a pięciu osobom udało się uciec z płonącej jednostki.

"W pożarze statku u południowych wybrzeży Kalifornii zginęło wiele osób" - poinformował z kolei cytowany przez CNN Bill Nash z biura informacji hrabstwa Ventura. Ze wstępnych informacji wynika, że płonąca jednostka to ok. 20-metrowy statek do nurkowania. Miało się na nim znajdować 39 osób, z czego pięć to załoga statku, która zdołała uciec przed pożarem.



"To duża łódź i wiemy, że jest wiele ofiar śmiertelnych. Nie znam dokładnej liczby" - poinformował Nash.

Dodał też, że statek znajduje się ok. 20 mil od wybrzeża (ok. 32 km) w Parku Narodowym Channel Islands na Oceanie Spokojnym.

Według cytowanego przez CNN Nathana Alldredge'a z portu Santa Barbara płonąca łódź to statek, będący bazą płetwonurków Conception. Wycieczkę statkiem zorganizowała firma Truth Aquatics; trzydniowy rejs - jak wynika z informacji na stronie internetowej firmy - miał zakończyć się w poniedziałek.

Wcześniej straż przybrzeżna z Los Angeles podawała, że płonąca jednostka jest w pobliżu wyspy Santa Cruz, niedaleko Los Angeles. Poinformowano, że na pokładzie są jeszcze 34 osoby, a pięć udało się uratować.

Zdjęcie / VENTURA COUNTY FIRE DEPARTMENT / PAP/EPA