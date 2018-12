Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych opublikował komunikat na temat działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. W ramach działań w Buenos Aires zatrzymano Sylwię S.

Jak czytamy, "28 listopada 2018 roku w Buenos Aires została zatrzymana Sylwia S., podejrzana w śledztwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udział w grupie przestępczej zajmującej się w latach 1997-1999 przemytem narkotyków a także praniem brudnych pieniędzy".

Do zatrzymania Sylwii S. doszło w wyniku ustalenia przez funkcjonariuszy ABW faktycznego miejsca jej pobytu oraz nowej tożsamości tj. fałszywych (boliwijskich) danych osobowych, pod którymi się ukrywała. Dzięki współpracy z Policją wystąpiono do Interpolu o dokonanie zatrzymania poszukiwanej. Aktualnie trwa procedura związana z ekstradycją Sylwii S. z Argentyny do Rzeczypospolitej Polskiej - informuje rzecznik resortu.

Z materiałów śledztwa wynika, że zatrzymana była członkiem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem kokainy z Ameryki Południowej do Polski w latach 1997-1999. Łącznie w tym okresie przetransportowanych zostało kilkaset kilogramów tego narkotyku. Poszukiwania zatrzymanej wszczęto w listopadzie 1999 r., a w październiku 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Departament Postępowań Karnych ABW pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.