Podsumowanie 2018 roku na świecie

Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej, dramatyczne pożary w Grecji, protesty "żółtych kamizelek", czy gwałtowny wzrost przemocy wobec dziennikarzy. Prezentujemy najważniejsze wydarzenia minionego roku.

Zdjęcie Atak chemiczny w Syrii /SERGEI CHIRIKOV /AFP

Siódmy rok syryjskiej wojny

Już siódmy rok trwa wojna domowa w Syrii, która przez ostatnie lata przerodziła się w konflikt o ogromnej skali. Źródła konfliktu sięgają marca 2011 roku, kiedy to w wielu syryjskich miastach odbyły się wielotysięczne demonstracje przeciwko tyranii Baszara al-Asada (prezydent od 2000 roku).

By stłumić protesty, zaangażowano armię narodową. W starciach zginęły setki cywilów, a kraj ogarnęły kolejne walki, doprowadzając Syrię do wojennego chaosu.

Obecnie po jednej stronie konfliktu stoją syryjskie siły rządowe, z prezydentem na czele, wspierane przez Rosję, Iran i Liban. Przeciwko nim opowiedziała się Syryjska Koalicja Narodowa na rzecz Opozycji i Sił Rewolucyjnych, która otrzymuje wsparcie militarne od Arabii Saudyjskiej, Kataru, Turcji i Libii.

W wyniku konfliktu z kraju uciekają rzesze bezbronnych cywilów.

7 kwietnia 2018 roku w mieście Duma we Wschodniej Gucie w Syrii doszło do kolejnego ataku z użyciem broni chemicznej, w której zginęło ponad 60 osób. O atak oskarżono reżim prezydenta Baszara el-Asada. W odwecie za ten czyn międzynarodowa koalicja (USA, Francja, Wielka Brytania) przeprowadziły na terenie Syrii operację wojskową. Doszło do serii bombardowań, w których zlikwidowano wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się technologią broni chemicznej, i składy zlokalizowane na zachód od miasta Hims.

Prezydent Asad, a także rosyjska dyplomacja ostro potępiły atak, natomiast amerykańska administracja podawała, że ma dowody, że w Syrii wielokrotnie użyto sarinu i chloru, by zaatakować cywilów.